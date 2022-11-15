С 17 ноября новосибирцев ждут зимние морозы

Новосибирцам предстоит попрощаться с нетипичным для ноября: первая половина месяца оказалась на редкость теплой — воздух прогревался на 2-6 градусов выше нормы. Однако во второй половине ноября ожидается обратная ситуация.

Как рассказала НДН.инфо начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик, морозы придут к 17-18 ноября. Синоптики ожидают температуру ниже нормы на 1-3 градуса.

Для второй декады ноября в Новосибирске норма средней температуры составляет -7,5 градуса, для третьей -10 градусов.

«Есть вероятность небольшого потепления к выходным. Но такие высокие температуры, которые мы наблюдаем сегодня и завтра, в перспективе на две недели мы не видим. Ничего оптимистичного до таких слякотно-оттепельных значений уже, вероятно, не будет», — сообщила госпожа Лапчик.

При этом характер погоды остается непредсказуемым: колебания температуры продолжатся и на следующей неделе.