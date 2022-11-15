Утром 18 ноября новосибирцы увидят кульминацию метеорного потока Леониды

Жители Новосибирской области могут лицезреть яркое астрономическое событие – метеорный поток Леониды. Он начался 6 ноября и закончится 30-го.

«Падающие звезды» Леониды – это частицы шлейфа кометы 55P/Темпеля-Тутля, которая была открыта в 1865 году. Человечество видит полет кометы раз в несколько поколений: ее период обращения вокруг Солнца составляет 33 года.

Учебно-научный центр «Планетарий» при СГУГИТ информирует: максимум активности потока выпадает на 6:00 утра пятницы, 18 ноября. К этому моменту созвездие Льва поднимется высоко над юго-восточным горизонтом. За час в небе можно будет отследить 10-15 падающих метеоров. Специальное оборудование для наблюдений не понадобится, поскольку частицы будут стремительно разлетаться на большом участке небосвода.