Медвежата Яша и Мишель, спасенные в Новосибирской области, отправились на реабилитацию

Медвежата Яша и Мишель, спасённые в Болотнинском районе, сегодня самолётом были отправлены в Российский карантинный центр реабилитации дикий животных «Велес» Ленинградской области. Транспортировку животных организовало министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с волонтерами.

О проделанной работе по спасению, принятых мерах и дальнейшей судьбе двух одиноких медвежат рассказал исполняющий обязанности начальника управления по охране животного мира регионального минприроды Владимир Чёрный. «В начале сентября мы узнали из социальных сетей о том, что в Болотнинском районе граждане возле дороги часто встречают двух медвежат и прикармливают. Одного из них забрала себе местная жительница, чтобы спасти его жизнь. Мы в любом случае были обязаны сообщить о происходящем в полицию для проведения проверки. В результате министерство оценило действия по отлову медвежонка как вынужденную меру, направленную на сохранение жизни животного и начало оказывать всевозможное содействие по решению вопросов его дальнейшей судьбы. Аналогично все произошло и со вторым мишкой. Хочу сказать спасибо волонтёрам, которые оказали огромную помощь, а также специалистам ветеринарии, которые провели все необходимые обследования, поставили прививки и сейчас с медвежатами все хорошо», – рассказал Владимир Чёрный. Он также добавил, что судьба мамы медвежат министерству неизвестна: «Не исключаем вероятность того, что этих медвежат высадили возле дороги, так как все случаи их обнаружения были именно там».