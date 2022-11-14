Какие новосибирские дороги отремонтируют в следующем году?

В 2023 году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 32,5 км.

«На момент начала реализации национального проекта в 2017 году доля автомобильных дорог агломерационного значения, находящихся в нормативном состоянии, составляла 31,46%, – отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев. – По состоянию на конец 2022 года этот показатель составляет 69,8%. В соответствии с паспортом национального проекта к концу 2024 года этот показатель необходимо довести до 82,3%, что соответствует протяженности не менее 413,4 км».

По словам Константина Васильева, уменьшение лимитов выделяемого финансирования при сохранении протяженности приводимых в нормативное состояние дорог по сравнению с 2022 годом (был выделен 1,870 млрд рублей) обусловлено завершением в текущем году капиталоемких объектов реконструкции – ул. Кедровой, Гусинобродского шоссе, ул. 2-й Станционной, площади им. Лыщинского, которые реализовывались в рамках национального проекта. С 2023 года средства национального проекта будут направляться только на ремонты существующих автомобильных дорог для приведения их в нормативное состояние».

В план 2023 года вошли следующие объекты:

— переходящий с 2022 года ремонт ул. Ипподромской протяжённостью 3,6 км, включающий в себя: I этап ремонта – на участке от ул. Кривощековской до ул. Военной, III этап ремонта – на участке от ул. Гоголя до ул. Танковой;

— ремонт ул. Революции на участке от ул. Виктора Ващука до ул. Ленина (протяженность 0,85 км);

— ремонт ул. Коммунистической от ул. Виктора Ващука до Красного проспекта (протяженность 0,7 км);

— ремонт ул. Есенина от ул. Бориса Богаткова до ул. Волочаевской (протяженность 1,4 км);

— ремонт проспекта Дзержинского от ул. Королева до ул. Трикотажной (протяженность 0,7 км);

— ремонт ул. Кропоткина от Красного проспекта до ул. Трикотажной (протяженность 3,25 км);

— ремонт ул. Народной от ул. Танковой до ул. Красных Зорь (протяженность 3 км);

— ремонт ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Железнодорожной Новосибирского (сельского) района (протяженность 0,9 км);

— ремонт Советского шоссе на участке от границы ремонта в 2022 году до ул. Петухова (протяженность 1,58 км);

— ремонт ул. Связистов от границы ремонта в 2022 году до ул. Волховской (протяженность 0,8 км);

— ремонт ул. Волховской от ул. Связистов до ул. 9-й Гвардейской Дивизии (протяженность 0,48 км);

— ремонт ул. Полтавской от ул. 9-й Гвардейской Дивизии до ул. Оборонной (протяженность 0,49 км);

— ремонт ул. Выставочной от ул. Котовского до ул. Планировочной (протяженность 0,6 км);

— ремонт ул. Большой на участке от 1-й Шоссейной до ул. 2-й Станционной (протяженность 4 км);

— ремонт ул. Софийской от ул. Мухачева до границы города (протяженность 3,5 км);

— ремонт дамбы ГЭС на всей протяженности (4,4 км);

— ремонт ул. Иванова на участке от ул. Героев Труда до ул. Российской и на участке от границы ремонта 2022 года до границы города (протяженность 2,4 км).