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Когда в новосибирском метро поднимут стоимость проезда?

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Напомним, что ранее озвучивалась потенциальная цена жетона в 35 рублей, теперь речь идет о 30 рублях.

В декабре 2022 года в новосибирском метро может увеличиться стоимость проезда. Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.

«Установить и ввести в действие с 15 декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку», — говорится в проекте документа. Однако пока он не принят.

Напомним, что что ранее озвучивалась потенциальная цена жетона в 35 рублей.

Фото: архивы пресс-служб

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