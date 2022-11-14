На площади Ленина в Новосибирске появилась новогодняя арка

В Новосибирске на улице Ленина начали монтировать золотые новогодние ворота – вход в пешеходную зону. Конструкция оборудована гирляндой, которая будет ярко светиться ночью. Рабочие уже начали развешивать украшения.

Арка будет одним из основных новогодних элементов центра сибирской столицы. По задумке городских властей она станет прототипом светящегося потолка на улице Никольской в Москве. Монтирование таких крупных и ярких украшений связано с тем, что Новосибирск в этом году получил звание «Новогодняя столица России» и внешний вид города должен быть соотвествующим, хотя новогодние мероприятия и отменили.

Отметим, что в ближайшее время также планируется обустроить гастрокорт между площадью Ленина и улицей Советской.