Главное управление МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о гололеде

В ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили об гололедице в ближайшие дни. Спасатели дали рекомендации, как избежать травм и ДТП.



В сообщении ведомства сказано, что синоптики наблюдают перепады дневных и ночных температур от -2 до +3 градусов. К тому же в ближайшие время ожидается снег на дорогах и гололедица. Все это приводит к образованию гололедицы на дорогах как для водителей, так и для пешеходов.



Чтобы не допустить травм, спасатели посоветовали пешехода быть осторожными, смотреть под ноги и выбрать обувь с толстой подошвой. Кроме того, не следует ходить рядом с проезжей частью и остановками автобусов. Кроме того, не нужно перебегать через дорогу, потому что на льду тормозной путь намного длиннее и машины не успеют затормозить.



«Передвигаться необходимо осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренным концом. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Упав и получив травму, необходимо обратиться в медицинское учреждение для диагностики и исключения перелома», – порекомендовали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.



Водителей попросили поменять резину на зимнюю. Это поможет сократить тормозной пути и, может быть, поможет избежать аварии. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию меду машинами и скоростной режим.



«При возникновении экстренных ситуаций незамедлительно звоните на единый номер пожарных и спасателей 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», – сообщили в ведомстве.