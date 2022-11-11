На улицах Новосибирска стало на 37% меньше рекламы

В Новосибирске избавились более чем от трети рекламных вывесок за 2021 и 2022 года. Об этом сообщили в мэрии областного центра.



По данным городской администрации, в 2021 году в Новосибирске ликвидировали 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году 170 щитов и около 70 объектов. Начальник управления художественного облика областного центра Олег Хорошун отметил, что за эти два года мегаполис избавился от 37% рекламы на улицах. К 2023 году останется 1282 отдельно стоящих объектов.



«В этом году особое внимание мы уделили двум знаковым местам города — площади и проспекту Карла Маркса и площади Калинина. Стояла непростая задача, связанная с работой рекламных операторов и собственников нестационарных объектов, не всегда размещённых на законном основании. Чтобы состоялись наши проекты, была проведена большая работа», – сообщил мэр Анатолий Локоть.



На площади и проспекте Карла Маркса демонтировали 24 отдельно стоящих рекламных конструкции, 100 незаконных фасадных вывесок. На площади Калинина убрали 150 незаконных вывесок, четыре рекламных конструкции и два самовольно построенных объекта.

Фото: 2ГИС