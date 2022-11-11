18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В новосибирском метро вновь повысят стоимость проезда?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

На данный момент поездка в городской подземке стоит 27 рублей.

В Новосибирске ожидается очередное повышение стоимости услуг общественного транспорта. Накануне мэр Анатолий Локоть сообщал, что сроки и размер повышения тарифов еще не установлены. Однако метрополитен уже озвучил желаемую сумму — 35 рублей вместо 27.

Поднять плату до 35 рублей подземка просит второй год подряд. По словам начальника метро Аркадия Чмыхайло, такие цифры получились по итогам тщательных расчетов. Власти города уже с ними согласились, хотя обсуждение выдалось «очень тяжелым».

Если тариф не повысить, то метрополитен застынет «в том виде, в каком сегодня существует», подчеркнул Чмыхайло. Для развития инфраструктуры подземки нужны дополнительные средства.

«В метрополитене работает 26 составов. Капитальный ремонт одного вагона обходится в 20 миллионов рублей. Раньше в год мы проводили капитальный ремонт двух составов, теперь хватает денег только на один, — цитирует его слова ИА «Новосибирск». — Вышли все сроки эксплуатации у мощных тоннельных вентиляторов. Ремонт одного требует 15 миллионов рублей. Кабельной продукции высокого напряжения также нужны замена и ремонт. Это ещё 38 миллионов рублей в год. Ежегодно мы меняем два километра верхнего строения пути. Это обходится в 19 миллионов».

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: