В новосибирском метро вновь повысят стоимость проезда?

В Новосибирске ожидается очередное повышение стоимости услуг общественного транспорта. Накануне мэр Анатолий Локоть сообщал, что сроки и размер повышения тарифов еще не установлены. Однако метрополитен уже озвучил желаемую сумму — 35 рублей вместо 27.

Поднять плату до 35 рублей подземка просит второй год подряд. По словам начальника метро Аркадия Чмыхайло, такие цифры получились по итогам тщательных расчетов. Власти города уже с ними согласились, хотя обсуждение выдалось «очень тяжелым».

Если тариф не повысить, то метрополитен застынет «в том виде, в каком сегодня существует», подчеркнул Чмыхайло. Для развития инфраструктуры подземки нужны дополнительные средства.

«В метрополитене работает 26 составов. Капитальный ремонт одного вагона обходится в 20 миллионов рублей. Раньше в год мы проводили капитальный ремонт двух составов, теперь хватает денег только на один, — цитирует его слова ИА «Новосибирск». — Вышли все сроки эксплуатации у мощных тоннельных вентиляторов. Ремонт одного требует 15 миллионов рублей. Кабельной продукции высокого напряжения также нужны замена и ремонт. Это ещё 38 миллионов рублей в год. Ежегодно мы меняем два километра верхнего строения пути. Это обходится в 19 миллионов».

Фото: архивы пресс-служб