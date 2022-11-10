Доходы бюджета Новосибирской области на 15,5 млрд рублей превысили расходы

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года рассмотрен в ходе внеочередного заседания регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова. По состоянию на 1 октября текущего года превышение доходов над расходами в областном бюджете составило 15,5 миллиарда рублей.

Параметры исполнения областного бюджета представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, за 9 месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило почти 190 миллиардов рублей – 147 из них собственные доходы с динамикой 129,7%, что выше плановых показателей на 9,7 %. Основными отраслями, обеспечивающими наибольший прирост доходов, стали добыча полезных ископаемых, торговля, транспортировка и хранение, электроэнергетика.

«Расходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 25 млрд рублей, значительная часть которой – 18 млрд – это прирост по обеспечению приоритетных расходов. Так, увеличены расходы по выплатам заработной платы, мерам социальной поддержки населения, господдержке агропромышленного комплекса. Кроме того, усилено финансирование строительства многофункциональной ледовой арены и реализации инфраструктурных проектов», – отметил Виталий Голубенко. Таким образом, основные параметры, сложившиеся по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года: доходы – 190,0 млрд рублей, расходы – 174,5 млрд рублей. Превышение доходов над расходами составило 15,5 млрд рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на результаты роста собственных доходов за 9 месяцев этого года.

«Темпы, конечно, впечатляющие, если в прошлом году можно было списать на восстановление после пандемийного 2020 года, то этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы. Поэтому результаты впечатляющие, – отметил Андрей Травников. – Главная же задача – осваивать те объемы работ, особенно строительных, которых мы сегодня достигли. Необходимо завершить этот год по расходам достойно, без серьезных переносов на 2023-й»,

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года одобрен правительством региона.