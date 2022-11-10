В этом году не станут заливать знаменитый каток у НОВАТа в Новосибирске

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова в интервью изданию НГС сообщила, что в этом году городская администрация приняла решение не заливать знаменитый каток в центре, на площади Ленина, у Театра оперы и балета. По словам вице-мэра, сейчас такое время, когда не очень хочется смеяться. Она выразила надежду, что ледяную площадку теперь перестанут комментировать по всей стране.

«Одни не хотят отказываться от праздника, у других людей иное состояние сейчас. Это абсолютно нормальная ситуация с психологической точки зрения. Мы проанализировали результаты голосования и пришли к выводу, что хотим в этом году отказаться от катка», – отметила госпожа Терешкова.

При этом в городе будет залито несколько катков, в том числе и самый длинный в России на Михайловской набережной.

Фото: архивы пресс-служб