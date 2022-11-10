Новосибирский транспортно-логистический центр примет первые составы летом-2023

Транспортно-логистический центр стоимостью 15 млрд рублей, строящийся в Новосибирской области для обеспечения грузоперевозок по железнодорожным путям из стран Азии, к лету следующего года примет первые ж/д составы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР НСО) Александра Зырянова.

«Транспортно-логистический терминал строится. К лету примет первые составы. Мощность терминала будет 600 тысяч (контейнеров) с возможностью расширения до 1 млн в случае необходимости», — отмечает господин Зырянов.

Центр строят на территории промышленного парка с апреля, срок окончания работ — конец 2022 года, инвестиции составляют 15 млрд рублей. Транспортно-логистический центр должен стать одним из крупнейших в Сибири.