Возле нового ЛДС в Новосибирске завершили благоустройство территории

В частности, вокруг ледового дворца уложен асфальт на площади порядка 40 тысяч квадратных метров.
На стройплощадке новой многофункциональной ледовой арены завершено благоустройство прилегающей территории, на месте строительного забора монтируется постоянное ограждение, предусмотренное проектом.
По информации подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», на данный момент на прилегающей территории к новому ледовому дворцу уложен асфальт на площади порядка 40 тысяч кв.м., высажены деревья и кустарники. Кроме того, ЛДС полностью подключен к инженерным сетям, ведется оформление разрешительных документов.
Кроме того, в строящемся ЛДС на финишную прямую вышли внутренние отделочные работы, в здании основной арены смонтированы кресла на трибунах, осталось завершить установку кресел в VIP-зонах. В ближайшее время начнется нанесение разметки на хоккейное поле тренировочной арены с последующим монтажом бортов. Такие же работы следующим этапом предстоят на большой арене в конце ноября. Активно продолжается монтаж светового и мультимедийного оборудования.
Фото: nso.ru
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