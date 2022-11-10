Возле нового ЛДС в Новосибирске завершили благоустройство территории

Кроме того, в строящемся ЛДС на финишную прямую вышли внутренние отделочные работы, в здании основной арены смонтированы кресла на трибунах, осталось завершить установку кресел в VIP-зонах. В ближайшее время начнется нанесение разметки на хоккейное поле тренировочной арены с последующим монтажом бортов. Такие же работы следующим этапом предстоят на большой арене в конце ноября. Активно продолжается монтаж светового и мультимедийного оборудования.

Фото: nso.ru