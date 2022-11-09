В заксобрании Новосибирской области обсудили проект регионального бюджета

В законодательном собрании Новосибирской области состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников обещает региону в 2023 году рост почти по всем показателям, кроме заработных плат самих новосибирцев.

«Мы прогнозируем практически по всем показателям рост. В целом наш прогноз немного оптимистичнее, чем по экономике РФ. Для этого особый акцент нужно сделать на поддержку инвестиций, частных инвестиций, прежде всего. Государственные инвестиции растут за счет нацпроектов, госпрограмм, они помогают экономике держаться. Нам нужно выстроить новую логистику, новые логистические цепочки. В бюджетном секторе у нас заработная плата растет, нужно, чтобы и в частном секторе также росла заработная плата. Это фундаментальный фактор и основа для дальнейшего роста нашей экономики и поддержания спроса», — заявил Решетников в ходе бюджетных слушаний в заксобрании региона.

По данным из доклада господина Решетникова, в 2023 году промышленное производство в годовом выражении прибавит 2,3%, сельское хозяйство — 1,9%, платные услуги — 2,4%. А вот зарплата не только не вырастет, но и сократится на 0,6%.

Что касается самого бюджета региона, на данном этапе на 2023 год доходы запланированы на уровне 243,9 млрд рублей, расходы — 277,6 млрд рублей, дефицит — 33,7 млрд рублей. Однако эти показатели не окончательны, поскольку еще не утвержден федеральный бюджет и до конца не ясен уровень безвозмездных поступлений в регион из госказны. Сейчас он составляет 39 млр рублей. В 2022 году таких поступлений было в сумме 61 млрд рублей.

По словам министра финансов Новосибирской области Виталия Голубенко, сумма субсидий из Центра не окончательная и может существенно измениться после принятия федерального бюджета во втором чтении.