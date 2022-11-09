В Новосибирской области построят школу площадью более 18 тысяч квадратов

В нашем регионе по поручению губернатора Андрея Травникова строится новая школа в поселке Восход, рассчитанная на 1100 мест. Работы ведутся под контролем регионального министерства строительства.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 9 ноября посетил стройплощадку школы, и отметил, что этот объект – социально важный и для Новосибирской области, и для конкретного населенного пункта, от жителей неоднократно поступали обращения о необходимости строительства современного образовательного учреждения. Действующая сегодня Каменская средняя школа № 44 работает на пределе возможностей. В связи с этим Губернатором области было принято решение о строительстве новой школы. Ее возведение ведется в рамках нацпроекта «Образование».



«Сегодня подрядчик – ООО «СибРемонтСервис» – завершает строительство объекта, идет установка оборудования, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию. Проект, который применен при строительстве данной школы – типовой, включен в реестр проектов повторного применения Минстроя России, признанных экономически эффективными. В сегодняшних экономических условиях строить в срок и с соблюдением всех требований к качеству – это непросто, существенно возрастает ответственность подрядчика. В данном случае, нет сомнений, что школа будет сдана вовремя», – отметил министр строительства.



Школа в поселке Восход площадью более 18 тысяч кв.м. состоит из трех блоков сложной конфигурации (3-4-этажные). По проекту в здании расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала, актовый зал. Один из блоков будет занимать начальная школа. В нем обустроены библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продлённого дня.



«Как только объект будет введён в эксплуатацию, начнётся процедура лицензирования. В новой школе образовательный процесс будет организован в одну смену. Площади школы позволяют организовать в ней не только обучение, но и кружковую деятельность», – рассказал директор школы Дмитрий Фролов.



Алексей Колмаков подчеркнул, что в 2022 году по строительной программе в эксплуатацию планируется ввести 5 объектов образования – 4 школы и один детский сад. Всего в планах – ввод 42 объектов социальной инфраструктуры.