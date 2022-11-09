В Новосибирске открылся V агропродовольственный форум

Его ключевыми темами станут интеграция производства, науки и образования для эффективного развития агропромышленного комплекса и достижения отраслью технологического суверенитета.
Губернатор Андрей Травников приветствовал участников форума, отметив, что сегодня перед аграрным комплексом стоит важная задача – не просто продолжать развитие, а наращивать темпы повышения эффективности и производительности сельского хозяйства.
«И здесь нам есть что обсудить: и как дальше объединить усилия власти, господдержки, усилия сельхозпроизводителей, науки, промышленности, как дальше крепить продовольственную безопасность страны, уходить от импортных технологий на наши собственные», — заявил Андрей Травников.
В церемонии открытия Агрофорума приняли участие директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров, сенатор России Владимир Городецкий, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
Также глава региона осмотрел проходящую в рамках Агрофорума выставку племенных животных «Сила Сибири», ознакомился с образцами сельхозтехники, производимой в нашем регионе, пообщался с участниками международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя».
По итогам обхода выставки Андрей Травников отметил разработки новосибирских предприятий.
«Интересные результаты у предприятия «Сибиар» – создание посевного комплекса. Это серьезный высокотехнологичный агрегат. Новосибирский центр точного земледелия разработал самоходные опрыскиватели с автоматическим управлением — тоже очень смелый задел. Я уверен, что у них будет успех.
Мы говорим, что очень сильно зависим от генетических технологий запада – многие семена, животных, птицу приобретали за рубежом. Но сегодня на выставке представлена не только продукция растениеводства – в этом мы были исторически сильны, — но и овощи, наработки по животноводству, птицеводству. Приятно, что это наши новосибирские наработки», — подчеркнул губернатор.
Ключевыми темами юбилейного Агрофорума станут интеграция производства, науки и образования для эффективного развития АПК, достижения отраслью технологического суверенитета.
Мероприятия посвящены вопросам цифровизации сельского хозяйства, в том числе разработке и применению отечественных цифровых решений, развитию российского семеноводства, селекционно-племенной работы, поддержке молочного скотоводства и других отраслей, производству органической продукции, инвестированию в сферу АПК в условиях санкционного давления и многим другим темам.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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