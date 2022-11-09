В Новосибирске открылся V агропродовольственный форум

Губернатор Андрей Травников приветствовал участников форума, отметив, что сегодня перед аграрным комплексом стоит важная задача – не просто продолжать развитие, а наращивать темпы повышения эффективности и производительности сельского хозяйства.

«И здесь нам есть что обсудить: и как дальше объединить усилия власти, господдержки, усилия сельхозпроизводителей, науки, промышленности, как дальше крепить продовольственную безопасность страны, уходить от импортных технологий на наши собственные», — заявил Андрей Травников.

В церемонии открытия Агрофорума приняли участие директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров, сенатор России Владимир Городецкий, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.