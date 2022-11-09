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Около 400 стекол заменили на мосту Новосибирского метрополитена

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Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки.

В Новосибирске проходят ремонтные работы на метромосту через Обь. На эстакаде заменили около 400 стекол. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Вид из окон открывается на новый парк на берегу Оби и на строящуюся ледовую арену. Работы велись в три этапа по ночам, рамы и стекла заменили сначала от станции «Спортивная» в сторону реки Обь, а далее – в сторону портала по направлению к станции «Студенческая».

Кроме замены стекол, специалисты окрасили поручни ходовых мостиков и обработали специальной пропиткой железобетонные конструкции.

Фото: 2ГИС

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