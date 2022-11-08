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Октябрьский мост в Новосибирске закрыли для пешеходов

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Причина — в ремонте тротуара.

Октябрьский мост в Новосибирске закрыли для пешеходов из-за ремонта тротуара: сейчас передвигаться по мосту опасно для жизни и здоровья. Информация об этом появилась на сайте компании «СпецТрансСтрой» 8 ноября 2022 года.

Работники демонтировали 60% тротуарных плит, часть пешеходной зоны длиной 50 метров полностью перекрывают. Техника снимет асфальт до основания и приступит к разборке тротуарных плит, по такой поверхности ходить опасно. Горожанам следует соблюдать технику безопасности и не заходить за ограждения.

Фото: 2ГИС

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