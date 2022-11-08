Почти 25 миллионов на беспилотники потратит новосибирская полиция

Новосибирская полиция закупит три беспилотника почти за 25 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Согласно данным сайта, подрядчик должен будет предоставить два комплекта беспилотной авиационной системы первого типа и один – второго типа. Товар должен быть современным, год выпуска – не ранее 2022 года. Поставить товар победитель конкурса должен до 15 декабря. Помимо самого летательного устройства в комплект входят ноутбук, кабель-удлинитель, бинокль, электроагрегат (бензогенератор), широкоформатный монитор, блок распределения постоянного и переменного тока.



Максимальная стоимость контракта – 24 650 000 рублей. Аукцион объявило федеральное казенное учреждение «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ», заявки на участие можно подавать до 11 ноября текущего года.