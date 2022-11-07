В новосибирском правительстве обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

В ходе совещания Андрей Травников поставил задачу по проектировке нового парка.
О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода «Ирмень» Юрия Федоровича Бугакова глава Новосибирской области заявил на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Я предлагаю добавить еще один объект, – обратился Андрей Травников к мэру города Анатолию Локтю. – Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами её поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Федоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк».
О ходе работ в сфере благоустройства главе региона доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.
Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов» составило более 2 миллиардов рублей.
Эта сумма включает как средства федерального проекта, так и средства регионального бюджета, направляемые на ряд масштабных объектов, таких как новый городской парк, прилегающий к Ледовой арене в Кировском районе Новосибирска и сквер «Гвардейский» жилого района Пашино в Новосибирске.
Андрей Травников отметил увеличение масштабов работ по благоустройству, проводимых в Новосибирской области. «Объемы работ по благоустройству наших городов и поселков растут – в 2020 году мы с удовлетворением отмечали, что общий объем средств на проекты по благоустройству превысил 1 млрд рублей – сегодня мы говорим, что в 2022 году более 2 млрд рублей уже направлено на формирование новых пространств», – подчеркнул глава региона.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)