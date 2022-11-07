В новосибирском правительстве обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода «Ирмень» Юрия Федоровича Бугакова глава Новосибирской области заявил на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Я предлагаю добавить еще один объект, – обратился Андрей Травников к мэру города Анатолию Локтю. – Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами её поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Федоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк».



О ходе работ в сфере благоустройства главе региона доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.