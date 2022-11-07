Какую поддержку получили новосибирские IT-компании в 2022 году?

«Учитывая, что Новосибирская область – центр подготовки IT-кадров, особый упор мы решили сделать на меры поддержки, направленные на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов», – подчеркнул Сергей Цукарь. В частности, Правительством региона принято решение об оказании финансовой поддержки лучшим учителям информатики в школах – лучшие 50 учителей уже получили по 115 тысяч рублей. Ежемесячная доплата по 15 тысяч рублей установлена молодым преподавателям IT-дисциплин в колледжах. Школьники и студенты региона могут получить новые компетенции в сфере IT благодаря господдержке образовательных проектов СО НКО.



Также в регионе предусмотрено увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по IT-направлениям в организациях среднего профессионального образования и вузах. Как уточнил министр, в средне-специальных учебных заведениях региона в этом году контрольные цифры приема увеличены на 200 чел. Всего учебные заведения региона выпускают порядка 2 тысяч IT-специалистов в год, при этом ежегодно идет увеличение этого количества. В этом году общий набор студентов IT-сфере в уже достиг порядка 3,5 тысяч. Проводится модернизация материальной базы организаций, кроме того, совместно с крупнейшими IT-компаниями прорабатывается возможность дополнительного создания специальных кафедр, мастерских и лабораторий.



«Сейчас наша задача – правильно оценить эффективность принятых на региональном уровне мер поддержки и на 2023 год будем дополнительно планировать, как усилить это направление», – подытожил глава ведомства.

Фото: nso.ru