Какую поддержку получили новосибирские IT-компании в 2022 году?

О мерах помощи рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
Комплекс федеральных и региональных мер поддержки, действующий в регионе для компаний информационно-коммуникационной сферы, представил в ходе пресс-конференции министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Как рассказал Сергей Цукарь, в 2022 году на федеральном уровне кратно увеличен объем финансирования грантовых программ для IT-сферы, увеличены размеры грантов, расширены налоговые льготы для IT-компаний, реализована возможность получения льготных кредитов в банках, одобренных Минцифрой РФ. Первым высокотехнологичным инновационным компаниям из Новосибирской области уже одобрены льготные кредиты. Кроме того, уже получили одобрение почти 500 заявок на льготную ипотеку для новосибирских IT-специалистов – это одна из наиболее востребованных мер поддержки.
Большой пакет мер господдержки для компаний IT-сферы принят и на региональном уровне. Он реализуется по нескольким направлениям: налоговые льготы, гранты, поддержка преподавателей и проектов дополнительного образования. Так, в Новосибирской области для IT-компаний, соответствующих требованиям регионального закона «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», были снижены налоговые ставки, введено освобождение от налога на имущество, а также право для организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере IT, могут участвовать в конкурсе на получение грантов на поддержку инновационной деятельности, проводимом министерством науки и инновационной политики Новосибирской области.
«Учитывая, что Новосибирская область – центр подготовки IT-кадров, особый упор мы решили сделать на меры поддержки, направленные на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов», – подчеркнул Сергей Цукарь. В частности, Правительством региона принято решение об оказании финансовой поддержки лучшим учителям информатики в школах – лучшие 50 учителей уже получили по 115 тысяч рублей. Ежемесячная доплата по 15 тысяч рублей установлена молодым преподавателям IT-дисциплин в колледжах. Школьники и студенты региона могут получить новые компетенции в сфере IT благодаря господдержке образовательных проектов СО НКО.
Также в регионе предусмотрено увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по IT-направлениям в организациях среднего профессионального образования и вузах. Как уточнил министр, в средне-специальных учебных заведениях региона в этом году контрольные цифры приема увеличены на 200 чел. Всего учебные заведения региона выпускают порядка 2 тысяч IT-специалистов в год, при этом ежегодно идет увеличение этого количества. В этом году общий набор студентов IT-сфере в уже достиг порядка 3,5 тысяч. Проводится модернизация материальной базы организаций, кроме того, совместно с крупнейшими IT-компаниями прорабатывается возможность дополнительного создания специальных кафедр, мастерских и лабораторий.
«Сейчас наша задача – правильно оценить эффективность принятых на региональном уровне мер поддержки и на 2023 год будем дополнительно планировать, как усилить это направление», – подытожил глава ведомства.
Фото: nso.ru
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