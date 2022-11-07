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8 ноября новосибирцы увидят полное затмение Луны

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Лунное затмение начнется в 17:30 по местному времени.

pxhere.com

Жители Новосибирской области 8 ноября смогут наблюдать полное лунное затмение. Луна над городом в этот день взойдет уже затронутая тенью Земли, из-за чего спутник Земли приобретет красноватый оттенок.

Для Новосибирска лунное затмение начнется в 17:30 с восходом Луны, которая будет уже затменной. Чуть более часа новосибирцы смогут наблюдать ее закрытой тенью Земли и к 18:45 лунный диск начнет открываться. К 19:50 Луна полностью выйдет из тени Земли. Об этом "МК в Новосибирске" рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Затмение можно будет наблюдать без специальных приспособлений, невооруженным глазом, не используя пленку и затемненное стекло, как при солнечном затмении. Если у вас есть дома бинокль или подзорная труба, можно также взять их для наблюдения за затмением.

Большой планетарий 8 ноября будет вести трансляцию лунного затмения с астрономических площадок. На одну из них вход будет свободный.

«В телескоп можно увидеть детали лунного диска, что само по себе необычно», - отметил эксперт.

Лунное затмение 8 ноября будет иметь свои особенности: в 18:56 лунный диск перекроет собой планету Уран, но увидеть его можно только в телескоп.

"В 19:35 Уран покажется с другой стороны от лунного диска, который при этом еще на 22% будет находиться в земной тени, – сообщил Олег Кашин. – Планета Уран может покрываться Луной каждый месяц в течение нескольких месяцев подряд. Однако это явление часто происходит "в чужом небе". Но в этот раз повезет нам. Кстати, и следующее покрытие Урана Луной, которое природа "запланировала" на 5 декабря в час ночи, тоже произойдет "у нас над головой"».

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