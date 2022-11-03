Мэрия Новосибирска планирует потратить на новогодние ели почти 2 миллиона рублей

Новогодние ели по цене почти миллион рублей каждая планируют установить в Новосибирске к праздникам. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно данным сайта, департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска планирует приобрести две искусственные новогодние ели со световыми макушками. В высоту праздничные деревья будут не менее 12 метров, а их вес без хвои – 606 килограммов. Хвою вместе с каркасом должен предоставить подрядчик. Макушки елей будут украшать светящиеся звезды, которые представляют собой металлический каркас, обмотанный светящейся нитью.

Праздничные деревья должны быть пригодны для использования как при – 30°, так и при +30°. Максимальная стоимость контракта – 1 923 350 рублей. Заявки на конкурс принимают до 8 ноября 2022 года.