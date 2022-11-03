В Новосибирской области восстановили более 6 тысяч гектаров леса в 2022 году

В 2022 году на территории Новосибирской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесовосстановительные работы проведены на площади 6102,8 га, что составляет 104% от годового плана.

«Лесовосстановительные мероприятия выполнены специализированными учреждениями в рамках госзадания, а также арендаторами лесных участков в соответствии с проектами освоения лесов. Ключевой показатель нацпроекта – отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений выполнен на 206%», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.



На работы по лесовосстановлению в регионе в этом году направлено почти 148 млн рублей из средств федерального бюджета. Также по нацпроекту приобретена 91 единица специализированной лесохозяйственной техники и оборудования.



Наибольший объем лесовосстановительных мероприятий проведен на территории четырех лесничеств области: Северного – на площади 1750,5 га, Кыштовского – 1013,4 га, Маслянинского – 943,3 га и Мирновского – 456,3 га. Ежегодно в лесных питомниках области выращивается посадочный материал для лесовосстановительных работ. В текущем году семена были посеяны на площади 9,03 га.