В новосибирских Родниках откроют новый детский сад

В новосибирском микрорайоне Родники, на улице Гребенщикова, началось строительство детского сада на 320 мест. Мэр Анатолий Локоть во время посещения стройплощадки отметил, что появление нового детсада в быстро растущем микрорайоне существенно снизит напряженность, связанную с нехваткой мест для дошкольников.

«Несмотря на активное строительство детских образовательных учреждений в последние годы, в Новосибирске есть территории, где сохраняется дефицит дошкольных мест. Родники, где в последние годы было построено несколько детских садов и введена в 2022 году в эксплуатацию школа, – один из таких микрорайонов, – подчеркнул глава города. – Сейчас здесь в очереди – около 800 дошколят. Вопрос очень актуальный, поэтому было принято решение о строительстве на ул. Гребенщикова детского сада. Учреждение возводится в рамках нацпроекта «Демография» – это позволяет нам привлекать деньги федерального бюджета, безусловно, помогает область. За счет бюджета Новосибирска будет приобретено всё оборудование и оснащение для садика».

Завершение строительства по контракту – декабрь 2023 года. Однако, по словам генерального директора ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаила Голубева, фактически закончить работы возможно в сентябре-октябре 2023 года. Господин Голубев отметил: «. Приступили к кирпичной кладке, в феврале мы должны закончить возведение стен всех трех этажей. В марте сделаем кровлю и подключим отопление. Это необходимо для того, чтобы просушить стены и в начале лета приступить к внутренним отделочным работам».

Стоимость проекта – 537 миллионов рублей. Здание детского сада будет трехэтажным, сложной формы. Оно рассчитано на 320 мест или 17 групп, 5 из которых – ясельные. На первом этаже запроектированы помещения входной группы, административные, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинский блок. На втором этаже разместятся семь групп младшего и среднего дошкольного возраста, зал для физкультуры, кабинеты для творческих занятий, административные помещения. На третьем этаже расположатся пять групп старшего дошкольного возраста и зал для музыкальных занятий.