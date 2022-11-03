Когда в Новосибирском метрополитене заработает станция «Спортивная»?

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют достроить и сдать в декабре этого года. Об открытии «Спортивной» сообщил руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик на круглом столе в законодательном собрании региона.

«Могу сказать точно, строительная готовность будет обеспечена в этом году –100%. Оптимистичный вариант: предполагаем сдать ее в декабре этого года»,— сообщил господин Мысик.

С открытием новой станции пропускная способность Новосибирского метрополитена увеличится на 15-20 тысяч пассажиров в день. Будет дополнительно нанято около 140 сотрудников.

Сейчас на новой станции закончены работы по монтажу потолка и уже установлены турникеты.

Фото: архивы пресс-служб