Когда в Новосибирском метрополитене заработает станция «Спортивная»?

Сейчас на новой станции закончены работы по монтажу потолка и уже установлены турникеты.
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют достроить и сдать в декабре этого года. Об открытии «Спортивной» сообщил руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик на круглом столе в законодательном собрании региона.
«Могу сказать точно, строительная готовность будет обеспечена в этом году –100%. Оптимистичный вариант: предполагаем сдать ее в декабре этого года»,— сообщил господин Мысик.
С открытием новой станции пропускная способность Новосибирского метрополитена увеличится на 15-20 тысяч пассажиров в день. Будет дополнительно нанято около 140 сотрудников.
Сейчас на новой станции закончены работы по монтажу потолка и уже установлены турникеты.
Фото: архивы пресс-служб
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