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Сквер Пограничников и аллея Призывника появились в Новосибирске

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Новые имена получили зеленые локации сразу в нескольких районах города.

pxhere.com

В Новосибирске присвоили официальные названия восьми скверам и одному парку. Информация об этом появилась в группе «Зеленый Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Новые имена получили объекты в Центральном, Дзержинском, Заельцовском и Железнодорожном районах областного центра 31 октября 2022 года, согласно постановлению мэрии Новосибирска. Ранее парк, аллея и скверы имели скорее общепринятые народные названия, никак не подкрепленные документально.

В Центральном районе названия получили сквер «Гоголевский», расположенный по улице Селезнева, 33 и сквер Спасателей по адресу: улица Державина, 14.

Сквер Геодезистов появился в Железнодорожном районе, на улице Челюскинцев, 50.

В Дзержинском районе открыли парк «Каменка» на улице Адриена Лежена, 11к.2.

В Заельцовском районе мегаполиса официально присвоили названия скверу Пограничников (улица Дуси Ковальчук, 410), скверу «Лучистый» (улица. Д. Ковальчук, 266/4, 266/3), скверу «Тимирязевский» (между домами улицы Тимирязева, 85/1, 83/1), скверу «Радужный» (пересечение улицы Нарымской и улицы Дуси Ковальчук). Кроме того, от улицы Дуси Ковальчук до улицы Профинтерна появилась аллея Призывника.

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