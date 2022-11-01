Семью Новосибирского зоопарка пополнил очаровательный ленивец

Сотрудники зоосада сообщают, что «сейчас детеныш начинает активно осваивать пространство вольера».
Команда Новосибирского зоопарка имени Р.А, Шило рассказала о прибавлении в своем большом семействе: у пары ленивцев родился малыш. Как говорят сотрудники зоосада, сперва его сложно было увидеть: он все время находился на животе мамы, крепко держался за ее шерсть и практически сливался с ней. Сейчас детеныш начинает активно осваивать пространство вольера.
«Первый месяц жизни детеныша был очень спокойным периодом, – говорит зоолог отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина. – А сейчас малыш всё чаще отправляется на самостоятельные прогулки. Мать реагирует на это очень спокойно. Мы же переживаем, и стараемся сделать вольеры максимально безопасным. Развесили дополнительные канаты разной толщины, чтобы у малыша в любой точке была возможность за что-то зацепиться. Природа, конечно, позаботилась о маленьких ленивцах. У них с рождения есть когти – крючочки, которые позволяют крепко держаться за маму. Но всё-таки он еще очень маленький, и потому мы каждый раз с замиранием сердца смотрим на то, как он куда-то отправляется один».
Фото: группа ВКонтакте Новосибирского зоопарка
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