Семью Новосибирского зоопарка пополнил очаровательный ленивец

«Первый месяц жизни детеныша был очень спокойным периодом, – говорит зоолог отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина. – А сейчас малыш всё чаще отправляется на самостоятельные прогулки. Мать реагирует на это очень спокойно. Мы же переживаем, и стараемся сделать вольеры максимально безопасным. Развесили дополнительные канаты разной толщины, чтобы у малыша в любой точке была возможность за что-то зацепиться. Природа, конечно, позаботилась о маленьких ленивцах. У них с рождения есть когти – крючочки, которые позволяют крепко держаться за маму. Но всё-таки он еще очень маленький, и потому мы каждый раз с замиранием сердца смотрим на то, как он куда-то отправляется один».

Фото: группа ВКонтакте Новосибирского зоопарка