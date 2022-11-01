3 ноября на площади Калинина откроют стелу «Новосибирск — город трудовой доблести»

Стоимость проведения церемонии открытия стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» оценили в 984 110 рублей. Такую цену готовы заплатить за услуги по «техническому обеспечению (световое, звуковое оборудование) мероприятия».

Информация о проведении аукциона была опубликована на госзакупках. Заказчиком выступает МУП «Городская дирекция творческих программ».

Открытие стелы состоится 3 ноября. Одно из требования к подрядчику — «опыт проведения городских мероприятий в городе с населением не менее одного миллиона человек». На церемонию он должен поставить стробоскопы, прожекторы, акустические системы и другие устройства.

«Исполнитель осуществляет транспортную доставку оборудования собственными силами. Организует монтаж и демонтаж технического оборудования собственными силам», — сказано в договоре.

Фото: телеграм-канал вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой