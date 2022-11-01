Новосибирские дорожники сообщили о полной готовности региона к зимнему сезону

Под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в регионе произведена подготовка дорожной техники к зиме, на 100% заготовлены песко-соляная смесь и противогололёдные материалы, организованы мобильные пункты обогрева.

Все службы Новосибирской области готовы к зимнему содержанию дорог. По данным регионального минтранса, песко-соляная смесь, противогололёдные материалы и реагенты заготовлены на 100%. В настоящее время готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к сезону зимнего содержания автодорог составляет 100 %. 1100 единиц техники готовы к работам в зимних условиях. Вся техника оснащена системами контроля. Содержание автомобильных дорог находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.



На трассах региона в морозные дни функционируют пункты обогрева. Внутри боксов есть чай, печенье, находится дежурный сотовый телефон. Подрядные организации оснастили пункты обогрева тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками.



«При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и по его согласию эвакуировать автомобиль в теплый бокс», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



ГКУ НСО ТУАД напоминает, что сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55. Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения.