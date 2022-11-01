Почти 51 млрд рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета в следующем году

Наш регион в 2023 году получит из федерального бюджета почти 51 миллиард рублей. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства региона «Новосибирь».



Первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что проект федерального бюджета приняла Государственная Дума в первом чтении. Проект предусматривает выполнение всех социальных обязательств.



26,5 миллиардов планируют потратить на строительство и ремонт школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах.



17,5 миллиардов выделят на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), четыре миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти три миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).



Александр Жуков отметил: «Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета».