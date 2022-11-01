18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Почти 51 млрд рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета в следующем году

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В частности, 17,5 млрд направят на развитие проекта «Сибирский кольцевой источник фотонов».

pixabay.com

Наш регион в 2023 году получит из федерального бюджета почти 51 миллиард рублей. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства региона «Новосибирь».

Первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что проект федерального бюджета приняла Государственная Дума в первом чтении. Проект предусматривает выполнение всех социальных обязательств.

26,5 миллиардов планируют потратить на строительство и ремонт школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах.

17,5 миллиардов выделят на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), четыре миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти три миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).

Александр Жуков отметил: «Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: