В Новосибирской области создали анимированный аватар-сурдопереводчик

Ученые Новосибирского государственного технического университета впервые в России создали анимированный аватар синхронного перевода на русский жестовый язык. Разработка данных цифровых инструментов адаптации для глухих и слабослышащих реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Об этапах создания и внедрении первого в стране инновационного сурдопереводчика – цифрового аватара, осуществляющего синхронный перевод на русский жестовый язык, сферах его применения, рассказали в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев и партнеры по разработке и реализации проекта – президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, генеральный директор ООО «Адаптис» Максим Нечай, а также президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.



«Разработка наших ученых действительно уникальная, число слабослышащих в мире растет, а значит, обществу необходимы технологии, которые позволят решить вопросы повышения качества жизни людей. Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание созданию условий для глухих и слабослышащих, в регионе реализуется множество проектов, а именно это решение – аватар – может эффективно применяться в системе здравоохранения региона, образования, госуслуг», – отметила Ирина Мануйлова. Она также обратила внимание, что с помощью разработанных технологий преобразование жестового языка будет производится в текстовую и речевую форму.



В программу анимированного аватара на сегодняшний день заложено более 5000 жестов, технология – облачная, интегрируется на различные операционные системы, в частности Андроид, программа будет действовать в сети Интернет и на большинстве смартфонов. В первом квартале 2023 года планируется внедрить технологию в учебный процесс НГТУ, а после вывести для широкого использования. Для пользователей эта услуга будет бесплатная.



В ходе пресс-конференции также продемонстрировали наглядный пример того, как внедряется аватар-сурдопереводчик в образовательные процесс – аватар в реальном времени перевел на жестовый язык часть лекции.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru