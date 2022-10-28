В Новосибирской области откроют завод по изготовлению морсов из местных ягод

В Тогучинском районе Новосибирской области построят завод по изготовлению морсов, причем будут использоваться ягоды, произрастающие на территории нашего и соседних регионов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительстве.

«Новый резидент ТОСЭР «Горный» намерен развивать и усиливать рынок сибирской продукции. Проект соответствует перспективным направлениям инвестиционной деятельности Новосибирской области – модернизация, расширение или создание производств пищевой и перерабатывающей промышленности», – отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

Проектом предусмотрено строительство производственного цеха, приобретение оборудования и организацию на земельном участке площадью 3,5 га производства натуральных безалкогольных морсов из ягод, произрастающих на территории Новосибирской области и соседних регионов: брусники, клюквы, черной смородины, малины, жимолости, облепихи.

Производственный цех появится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный». Бизнес-план проекта был одобрен на областном совете по инвестициям. Предполагается, что завод начнет работу в октябре 2024 года.