В Новосибирском зоопарке появился на свет птенец бананоеда

Новосибирский зоопарк имена Р.А. Шило сообщил о пополнении своей большой семьи: впервые за более чем 20 лет вылупился птенец бананоеда (также его называют турако).

Эти птицы давно содержаться в вольерах, однако до этого потомства у них не было, так как долго не удавалось создать пару. Птицы-родители достаточно молодые и неопытные, поэтому орнитологи решили забрать новорожденного под свое «крыло».

«Нам хотелось сохранить потомство турако. Этот птенец для зоопарка очень ценен. Поэтому мы создали для него условия, в которых до минимума сведены все риски. В будущем, надеемся, родители будут выращивать своих малышей сами. А сейчас маленький турако на моем попечении. Когда он только вылупился из яйца, он весил всего 17 граммов. Мы кормим его специальным кормом для птенцов. Это что-то вроде детского питания. Используем также старый дедовский способ: измельчаем фрукты, добавляем туда немного творога и вот эту кашку даем птенцу через маленький шприц. Турако растут быстро. Сейчас мы уже предлагаем ему мелко нарезанные фрукты», – поделилась заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко.

В первые дни жизни маленький бананоед находился в брудере с подогревом, а затем, когда у малыша уже начали появляться перья, его перевели в брудер без подогрева. Когда птенец полностью оперится, его переведут в специальный вольер для молодняка рядом с родителями, чтобы слышать своих сородичей и социализироваться.

Фото: группа ВКонтакте Новосибирского зоопарка