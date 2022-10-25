Первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности состоялось в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл заседание оперативного штаба Новосибирской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 №757. Согласно указу, в регионе введен режим базовой готовности.

Участники совещания обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.