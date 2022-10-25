В Новосибирском зоопарке родился пингвиненок Гумбольдта

В Новосибирском зоопарке имени Растислава Шило появился на свет первенец Флиппа и Мими. Как сообщается в соцсетях зоосада, «эта пара образовалась позже всех остальных, свое семейное гнездо птицы устроили на искусственной скале».

Пингвиненка решили выкармливать искусственно. Малыш находится на попечении Марии Васениной, зоолога отдела мелких приматов и пингвинов, и Елены Мелешко, заведующей отделом орнитологии. За первые недели жизни птенец заметно подрос и уже приближается к «подростковому» периоду.