В Новосибирском зоопарке родился пингвиненок Гумбольдта

Команда зоосада рассказала о повадках малыша.
В Новосибирском зоопарке имени Растислава Шило появился на свет первенец Флиппа и Мими. Как сообщается в соцсетях зоосада, «эта пара образовалась позже всех остальных, свое семейное гнездо птицы устроили на искусственной скале».
Пингвиненка решили выкармливать искусственно. Малыш находится на попечении Марии Васениной, зоолога отдела мелких приматов и пингвинов, и Елены Мелешко, заведующей отделом орнитологии. За первые недели жизни птенец заметно подрос и уже приближается к «подростковому» периоду.
«Пингвины, как и большинство птиц, растут быстро. Когда ему исполнилось две недели, мы начали менять подходы в кормлении, – рассказывает Мария Васенина. – Если сначала мы методично очищали рыбу и в блендере измельчали ее до нежной кашицы, то сейчас уже даем мелкие кусочки филе. Постепенно приучаем к взрослой пище. Ждем, что скоро он станет «трудным подросточком». У птенцов пингвинов бывает такой период. Они немного бунтуют, показывают характер. Если им что-то не понравится, или человек новый появится, они могут даже отказываться от еды. Потом это, конечно, проходит. Но стоит набраться терпения. А вообще пингвины в любом возрасте очень славные».
Фото: страница «ВКонтакте» Новосибирского зоопарка
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