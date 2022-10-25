Новосибирское правительство приняло проект регионального бюджета на следующий год

В ходе заседания правительства Новосибирской области министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил доклад об основных параметрах и характеристиках бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.



«Сформированный в размере 216,1 млрд рублей объем собственных доходов и переходящих остатков полностью обеспечивает нашу потребность в расходах приоритетного характера», – отметил господин Голубенко.



По прогнозам доход областного бюджета на будущий год составит более 243,9 млрд рублей.



В структуре приоритетных расходов обозначены следующие направления: повышение заработной платы в бюджетной сфере, индексация мер социальной поддержки населения, расходы на государственную поддержку агропромышленного комплекса, транспортное обслуживание населения, а также реализация нацпроектов, инфраструктурных проектов и программ. Среди допрасходов – выделение денег на введение в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, ремонт и оснащение учреждений образования.



Основной финансовый документ Новосибирской области будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание региона.