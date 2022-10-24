После масштабного урагана в Новосибирской области восстановили подачу электроэнергии

Меры, предпринимаемые для устранения последствий урагана, обсудили в региональном правительстве.
В оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Руководители муниципалитетов и профильных министерств и ведомств доложили губернатору о мерах, предпринимаемых для устранения последствий урагана, пронесшегося над Новосибирской областью 22-23 октября.
Подача электроэнергии после урагана по всей территории региона была восстановлена в первый же день. Как заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пик отключений пришёлся в минувшее воскресенье на 12.00-13.00 по местному времени. Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад, к концу дня эти работы в основном были завершены. На утро понедельника без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия стихии.
«Энергетики отработали вчера достаточно хорошо, – отметил Андрей Травников, поблагодарив специалистов. – Важно, что мы видим положительную динамику: если несколько лет назад я высказывал претензии, что в ситуации массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварий в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений из-за штормового ветра на электросетях разных уровней напряжения».
Кроме того, шквалистым ветром была снесена часть кровли на общежитии по адресу ул. Станционная, 8. Сейчас на месте проводят ремонтные работы, их стоимость будет определена в ближайшее время. Андрей Травников отметил, что необходимые средства на восстановление кровли будут выделены из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Также идёт работа по восстановлению кровель школ и детских садов Новосибирского и Черепановского районов, общежития Маслянинского аграрного лицея. Губернатор подчеркнул, что ремонт на всех пострадавших объектах должен быть завершён в кратчайшие сроки.
Фото: nso.ru
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