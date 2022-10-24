После масштабного урагана в Новосибирской области восстановили подачу электроэнергии

В оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Руководители муниципалитетов и профильных министерств и ведомств доложили губернатору о мерах, предпринимаемых для устранения последствий урагана, пронесшегося над Новосибирской областью 22-23 октября.

Подача электроэнергии после урагана по всей территории региона была восстановлена в первый же день. Как заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пик отключений пришёлся в минувшее воскресенье на 12.00-13.00 по местному времени. Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад, к концу дня эти работы в основном были завершены. На утро понедельника без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия стихии.