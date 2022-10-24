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Благодаря новому урожаю рост цен на продукты в Новосибирской области замедлится

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Снижаются темпы роста цен на продукцию животноводства, сахар, макаронные изделия и муку.

pxhere.com

В сентябре аналитики отметили замедление роста годовой инфляции. В Новосибирской области она держится на отметке 12,97%. На её медленный рост повлияло несколько моментов. Во-первых, на рынке региона стало больше товаров, во-вторых — снизились издержки производителей и остаётся сдержанной покупательская активность.

В Новосибирской области получили новый урожай, этот факт, а также высокие переходящие запасы зерновых, увеличили предложение на сельскохозяйственное сырьё и способствовали снижению стоимости на зерновые культуры. Это потянуло за собой уменьшение затрат на компоненты кормов для животноводства и замедление роста цены на мясо и молоко. Такая же ситуация отмечается на производстве муки, макаронных изделий и различных круп. Благодаря тенденции к снижению стоимости сырья годовой рост цен замедлился на муку, макароны, манную крупу и гречку.

«По России собрали больше сахарной свеклы. По данным Министерства сельского хозяйства РФ на конец сентября новый урожай превысил прошлогодний почти на треть, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев. — В итоге увеличилось производство сахара, а за счет этого и его предложение. Это привело к тому, что годовой рост цен на сахар замедлился».

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