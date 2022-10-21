На три месяца улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной

Участок улицы Ленина в Новосибирске сделают пешеходным на три месяца для празднования Нового года. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.



Согласно документу, временно ограничат движение для автомобилей на участке от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого. Нововведения вступят в силу с 00:10 6 ноября 2022 и продлятся до 04:00 10 февраля 2023 года. На участке установят соответствующие дорожные знаки, транспорт, оказавшийся в «зоне гостеприимства», эвакуируют. Для автомобилистов обеспечат объезд по дорогам общего пользования, ограничения не распространяются на транспорт экстренных служб.



Причиной такого решения стало проведение общегородских мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица России». На этом участке будет создана так называемая зона гостеприимства.