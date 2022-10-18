В новосибирском метро изменилась схема оплаты проезда с помощью банковских карт

Новосибирский метрополитен уведомляет пассажиров об изменении системы оплаты проезда банковскими картами Visa и MasterCard.

«При оплате первой поездки за день картой MasterCard блокируется 1 рубль. Стоимость всех поездок за день списывается через несколько дней. При оплате проезда картой Visa стоимость всех поездок за день списывается одной суммой в конце дня, — сообщается на официальном сайте Новосибирского метрополитена. — Списание за поездки, совершённые в конце расчётных суток (после 21:00), может быть перенесено на следующий день».

Фото: архивы пресс-служб