18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В новосибирском метро изменилась схема оплаты проезда с помощью банковских карт

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Об этом городская подземка информирует на своем официальном сайте.

Новосибирский метрополитен уведомляет пассажиров об изменении системы оплаты проезда банковскими картами Visa и MasterCard.

«При оплате первой поездки за день картой MasterCard блокируется 1 рубль. Стоимость всех поездок за день списывается через несколько дней. При оплате проезда картой Visa стоимость всех поездок за день списывается одной суммой в конце дня, — сообщается на официальном сайте Новосибирского метрополитена. — Списание за поездки, совершённые в конце расчётных суток (после 21:00), может быть перенесено на следующий день».

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: