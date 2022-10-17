В новосибирском правительстве обсудили подготовку к отопительному сезону

Запасы угля на новосибирских ТЭЦ превышают нормативы, запас жидкого топлива в котельных — 358%.
В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.
С докладом о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Андрей Травников отметил, что отопительный сезон в Новосибирской области начат во всех муниципалитетах, все объекты подключены к теплоснабжению. «Продолжается паспортизация и выдача актов со стороны Ростехнадзора. В целом, коммунальная и энергетическая инфраструктура к прохождению отопительного периода готова. Однако напоминаю, что в прошлом году в регионах Сибири была проблема с поставкой угля населению. Благодаря нашим надёжным партнёрам, поставщикам угля, эту проблему в районах Новосибирской области решали быстро. Задача этого года – чтобы таких проблем не возникало», – подчеркнул губернатор.
Согласно докладу Дениса Архипова, к зиме подготовлено: 15 тысяч жилых домов; 5805 социально-культурных объектов; 1129 котельных; 5072 километра тепловых сетей; 10256 километров сетей водоснабжения.
К началу отопительного периода в области сформированы необходимые запасы топлива в котельных коммунальных предприятий: 178 тысяч тонн угля, что составляет 126% нормативного запаса; 682 тонны жидкого топлива – 358% нормативного запаса. Коммунальными предприятиями, учреждениями социальной сферы, имеющими котельные, заключены договоры на поставку угля, мазута и газа.
Для подготовки к отопительному периоду 2022-2023 года, погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, создания нормативного запаса топлива, выполнения ремонтно-восстановительных работ муниципальным образованиям Новосибирской области в 2022 году из бюджета Новосибирской области выделена субсидия в размере 2 миллиарда 578 миллионов рублей.
Организации электроэнергетики оснащены необходимой спецтехникой, аварийным запасом. Выполнен капитальный ремонт на 18 единицах основного оборудования предприятия СГК. Запас угля на Новосибирских ТЭЦ на сегодняшний деть составляет 1045 тыс. тонн при нормативе – 533,2 тыс. тонн. Предприятие «Региональные электрические сети» выполнило ремонтные работы на 831 км воздушных линий и 567 подстанциях.
Важным этапом по подготовке к отопительному периоду является получение паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований. Паспорта готовности к работе в отопительный период получили: 15060 потребителей тепловой энергии, 211 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В этом году подлежат оценке 118 муниципальных образований Новосибирской области. Срок завершения проверки – 15 ноября. Сейчас решением комиссии Сибирского управления Ростехнадзора 64 муниципальных образования (54%) уже получили паспорта готовности.
Денис Архипов отметил профессиональную работу в этом направлении глав Баганского, Барабинского, Венгеровского, Карасукского районов, все муниципальные образования, которых регулярно одними из первых получают паспорта готовности. Невысокая оценка готовности к работе в отопительный период дана Ростехнадзором Коченёвскому и Мошковскому районам, рабочему посёлку Маслянино. Главам муниципальных районов поручено обеспечить личный контроль за устранением выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора замечаний и получением паспортов готовности к отопительному периоду.
Фото: nso.ru
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