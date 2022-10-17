В новосибирском правительстве обсудили подготовку к отопительному сезону

В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

С докладом о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Андрей Травников отметил, что отопительный сезон в Новосибирской области начат во всех муниципалитетах, все объекты подключены к теплоснабжению. «Продолжается паспортизация и выдача актов со стороны Ростехнадзора. В целом, коммунальная и энергетическая инфраструктура к прохождению отопительного периода готова. Однако напоминаю, что в прошлом году в регионах Сибири была проблема с поставкой угля населению. Благодаря нашим надёжным партнёрам, поставщикам угля, эту проблему в районах Новосибирской области решали быстро. Задача этого года – чтобы таких проблем не возникало», – подчеркнул губернатор.