Насколько в Новосибирске распространены обеды за счет работодателя?

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob опросили новосибирцев и выяснили, сколько людей кормят бесплатными обедами их работодатели. Оказалось, что 13 % сотрудников почти не платят за еду из своего кармана — все или хотя бы часть оплачивает руководство. Остальные 84 % обедают за свой счет.



Как показал опрос, средняя стоимость обеда составляет 309 рублей. Это на 40 рублей больше, чем в 2019 году, когда опрос проводился в последний раз. При этом работники в Новосибирске, как сообщили в сервисе, чаще все питаются за свой счет. Специалисты также рассчитали среднюю цену на обед по стране.



«В среднем по стране питание на работе обходится в 330 рулей. ежедневно (в 2019 году средние расходы составляли 280 рублей в день), – сообщили эксперты SuperJob. – Причем мужчины тратят на обеды больше женщин (340 и 320 рублей соответственно), а молодежь до 24 лет — больше россиян старше 45-ти (380 и 300 рублей)».