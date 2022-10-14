350 скверов и парков по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили в Новосибирской области

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 350 общественных пространств, в том числе парки, скверы, набережные и площади. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Шесть проектов из пяти городов победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и смогли создать новые многофункциональные пространства, ставшие любимыми местами досуга жителей. Поэтому необходимо как можно большему количеству малых городов и исторических поселений в этом конкурсе участвовать», – отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Победителям Всероссийского конкурса дают до 70 миллионов рублей на обустройство территорий. В свою очередь, правительство Новосибирской области выделяет городам и селам дополнительное финансирование, с помощью чего в районах создаются масштабные и интересные объекты.

Так с помощью победы в конкурсе в 2019 году в Тогучине реализовали проект «Строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера по улице Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью». Помимо этого в 2020 и 2021 годах были реализованы три проекта победителя Всероссийского конкурса: «Формирование территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» в Карасуке, а также привели в порядок центральную площадь Куйбышева, общественное пространство по улице Переездный переулок в городе Купино.

В 2022 году во Всероссийском конкурсе одержали победу два проекта из Новосибирской области: «Новособорная площадь на аллее искусств» в Купино и «Благоустройство общественного пространства центральный парк по улице Пролетарская, 77А в Черепаново». Проекты будут реализованы в следующем году.