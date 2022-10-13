В Новосибирской области построят два мусороперерабатывающих комплекса

Открытые конкурсы по созданию мусороперерабатывающих комплексов стартуют в Новосибирской области. Победители получат право на подписание концессионных соглашений. В этих документах будут прописаны условия сооружения и последующей эксплуатации двух комплексов переработки мусора. Один из них будет располагаться на правом, второй – на левом берегу.

Комплекс «Левобережный» планируют построить за три года с момента подписания соглашения. Предприятие будет перерабатывать 300 тысяч тонн мусора в год. Второй комплекс ─ «Правобережный» ─ должен быть построен в те же сроки, его мощность чуть больше. Регион планирует заключить две отдельные концессии, чтобы создать конкуренцию на этом рынке. Обязательным этапом работы станут изыскания участков и экологическая оценка Росприроднадзора. В региональном правительстве уверены, что новые объекты не навредят экологии, а, наоборот, откроют возможности для развития территорий. Опыт Подмосковья показывает, что связанные с подобными проектами опасения жителей со временем сходят на нет.

«Регулярно и конструктивно работает общественный контроль местных жителей. Люди увидели, что это совсем иной технологический уровень. Комплекс по переработке огражден лесным массивом», ─ отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе пресс-конференции.