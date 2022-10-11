25 октября новосибирцы увидят солнечное затмение

25 октября жители сибирской столицы смогут увидеть солнечное затмение. Для этого необходимо будет на закате повернуться к западной стороне неба, сообщает Atas.info.

По словам старшего методиста МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрея Никифорова, в 18:02 будет заметна наибольшая фаза затмения. Наблюдать затмение лучше всего там, где нет многоэтажек. Наиболее удачный обзор будет с Обского моря, отмечет господин Никифоров.

Солнце будет закрыто Луной примерно на половину. В 2020 году новосибирцы уже наблюдали подобное затмение – тогда Луна почти полностью закрыла Солнце.