Когда Дед Мороз приедет в Новосибирск?

Поезд с Дедом Морозом, Снегурочкой и их свитой приедет в наш город 24 ноября в 10:25 утра. Сибирская столица станет одним из более чем 130 российских городов, которые посетят новогодние герои. Состав отправится из Великого Устюга 22 октября. Деду Морозу предстоит впечатляющий по размаху маршрут — путь в 33 тысячи километров.

Новосибирск станет 20-м по счету городом, где пройдет представление новогодней «делегации». В 18:00 поезд двинется дальше: следующей остановкой станет Барнаул.

Путешествие Деда Мороза закончится 15 января, когда поезд прибудет обратно в Великий Устюг.

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Фото: vk.com/poezddedamoroza