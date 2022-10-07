В новосибирском Академгородке откроют парк площадью 13 гектаров

В Академгородке в Новосибирске появится новый парк, площадь которого составит 13 гектаров. Новый парк планируют назвать «Чербузы».

«Территория будущего парка проходит через весь микрорайон «Щ» от станции «Сеятель» до ул. Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки. Общая площадь территории достигла 13 га», — сообщила в своем телеграм-канале заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Городские власти города уже заключили контракт на разработку дизайн-проекта. Подрядчиком выступит строительная компания ООО «Д54 Эрнест».