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В Новосибирской области тариф на капитальный ремонт вырастет на 19% со следующего года

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Кроме того, уже распланированы повышения тарифа в 2024-м и 2025 году.

pixabay.com

Губернатор Новосибирской области постановил увеличить тарифы на капитальный ремонт в 2023 году с 10,07 до 12,53 рублей за квадратный метр. С чем связано значительное повышение тарифа уже второй год региональные власти не уточняют.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц на 2023 год – в размере 12,53 рубля», — сказано в документе.

Кроме того, в документе указаны тарифы на ближайшие три года. Так, в 2024 году размер взноса за капремонт составит 15,52, а в 2025 — 19,29.

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