Почему задерживается строительство ЛДС в Новосибирске?

В правительстве Российской Федерации озвучили причины задержки строительства ледового дворца спорта в Новосибирске. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Летом вице-премьер посетил объект, раскритиковал темпы строительства и поручил провести служебную проверку.

Спустя полтора месяца в аппарате Дмитрия Чернышенко огласили результаты проверки. По данным пресс-службы, срыв сроков вызван ошибками в проектной документации, несоответствии проектной и сметной документации, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

При этом в правительстве Новосибирской области придерживаются другой позиции. Отставание от графика, как утверждают в региональном минстрое, не связано ни с заказчиком работ ГКУ НСО «Арена», ни с подрядчиком «ЭлинАльфа». На запрос НДН.инфо в министерстве дали следующий комменатрий: «Некоторое оборудование, как инженерное, так и спортивное, было снято с производства или недоступно к поставке в связи с геополитической ситуацией».

Фото: nso.ru